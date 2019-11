Una panchina rossa contro la violenza nel giardino dell'ospedale Mauriziano di Torino

Una panchina rossa nel giardino dell'ospedale Mauriziano di Torino. Un segno permanente, colorato, per ricordare la lotta alla violenza contro le donne. Proprio lì, in un ospedale, dove le vittime chiedono aiuto. Dove hanno bisogno di cure ma, spesso, per vergogna e paura, non raccontano la verità. La maggior parte dice di essere caduta, di aver avuto un piccolo incidente stradale, o di essersi tagliata con un coltello. Non sapendo, o facendo finta di non sapere, che i medici sanno riconoscere i colpi, i tagli e le contusioni.

Cisterna, una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Tragiche bugie per coprire situazioni ancora più tragiche. Il non dire la verità significa, di fatto, permettere a chi ha alzato le mani di farlo di nuovo e, forse, con maggiore violenza. Dal momento che può contare sull'omertà. Per tutto questo, per ricordare alle donne la forza delle parole e l'importanza di salvare il proprio corpo lunedì 25, nel giardino storico dell'ospedale Mauriziano di Torino, sarà installata una panchina rossa.. Questa si ispira alle panchine rosse, nate con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in maniera pubblica e diffusa, contro il dramma del femminicidio e della violenza sulle donne.

