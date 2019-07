Patrizia, la guida nelle terre del sisma: «I turisti che fanno rinascere l'Appenino»

Ultimo aggiornamento: 17:05

Porta a spasso per l'Appennino i turisti del terremoto. Viaggiatori in tenda o in camper che - per loro richiesta - scelgono di visitare i luoghi segnati dal sisma del 2016. Un turismo solidale che ogni fine settimana marcia tra Arquata del Tronto,, Accumoli,, lungo percorsi sulle montagne che dividono Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. «Sono le persone che accompagno nelle escursioni a chiedermi di vistare questi luoghi - dice, giovane guardia naturalistica di Ascoli Piceno - vogliono vedere cosa è successo e far sentire la loro vicinanza ai terremotati rimasti a vivere in montagna, si fermano a parlare, comprano i loro prodotti, è una forma di solidarietà bellissima».L'ultima escursione è stata tra i fiori e il verde di, in piena area terremotata. «La gente non ha paura, cammina volentieri in queste terre. E in modo semplice sostiene e aiuta chi è rimasto» dice Patrizia. Molte escursioni sono dirette alla, al Lago di Pilato, a Monte Gallo, ai, dove è in corso la fioritura, evento che sta attirando centinaia di persone, al valico didove si sta sperimentando un progetto di accoglienza per disabili in montagna.«Chi viene in queste zone lo fa appositamente, cerca il bar che ha riaperto, il ristorante del posto» racconta Patrizia, impegnata in questi giorni nelche oggi, domenica, arriva a, traguardo di un percorso iniziato ail 24 giugno, passando per Camerino, Fiastra, Castelluccio di Norcia. Quattordici tappe e 250 chilometri percorsi da una cinquantina di persone provenienti da ogni parte d'Italia, gruppo che aumenta a ridosso degli abitati dove altri si aggiungono. E anche questo è un grande sciame di solidarietà.