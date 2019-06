Le Nozze di Figaro al femminile, la regia e la direzione a due donne al Maggio Musicale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cosa del genere fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile. Per la prima volta al Teatro del Maggio sul podio e alla regia de 'Le nozze di Figarò ci saranno, assieme, due donne. Il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart va in scena il 15 giugno nel nuovo allestimento del Maggio Musicale e vede Kristiina Poska sul podioe Sonia Bergamasco al suo debutto alla regia di un'opera lirica.L'opera è la prima della trilogia Mozart-Da Ponte a rientrare nelprogetto 'Mozart al femminilè, che vedrà nelle prossime stagioni delMaggio, Elena Bucci curare la regia di 'Così fan tuttè e Nicola Raabquella di 'Don Giovannì.Le 'Nozzè dopo la prima rappresentazione assoluta avvenuta a Viennanel 1786, andò in scena per la prima volta in Italia proprio aFirenze, alla Pergola, nel giugno del 1788. L'ultima volta al Maggio èdatata novembre 2010. Nel cast Mattia Olivieri (il conte), SerenaGamberoni (la contessa), Valentina Mastrangelo (Susanna), Simone Del Savio (Figaro), Miriam Albano (Cherubino), Patrizia Cigna(Marcellina), Adriano Gramigni (Don Bartolo), Dave Monaco (Basilio),Claudio Zazzaro (Don Curzio), Costanza Fontana (Barbarina), PatrizioLa Placa (Antonio), Elena Bazzo, Nadia Pirazzini (due contadine). Lescene sono firmate da Marco Rossi, i costumi da Gianluca Sbicca e leluci da Cesare Accetta..