Neonato di sette mesi muore al Bambino Gesù per una meningite

Un bambino di sette mesi è deceduto all'ospedale Bambino Gesù di Roma per una sospetta meningite. Secondo la ricostruzione il neonato soffriva per una febbre persistente, con temperatura altalenante, e per questo i genitori avevano deciso di portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sabato mattina.

Le condizioni del piccolo sono apparse molto gravi tanto da richiedere il trasferimento all'ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù dove il piccolo è stato trasportato d'urgenza. Anche qui, però, nonostante i trattamenti del personale medico, la situazione non è migliorata fino al decesso avvenuto domenica 20 gennaio.

La famiglia, sconvolta per la perdita del bambino, sta valutando se presentare un esposto all'autorità giudiziaria chiedendo ulteriori accertamenti su eventuali responsabilità. Accertamenti che potrebbero anche essere disposti su iniziativa dell'ospedale pediatrico per chiarire le cause del decesso, al momento si ipotizza una forma di meningite.