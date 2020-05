La serie tv di Amazon che in India sta emancipando le giovani donne parlando di sesso

In India sta rompendo ogni schema, sfondando e oltrepassando ogni aspettativa. Tanto da essere diventata un caso globale. Si chiama “Four more shots please” che sta per favore altri quattro scatti (fotografici): si tratta della serie di Amazon Prime Video che ripercorre il sentiero di Sex and the city – squarciando il velo dell'immaginario femminile di una delle potenze emergenti - solo che stavolta la serie tv è in versione indiana e racconta la vita emancipata di quattro ragazze moderne, alle prese con le contraddizioni, le aspirazioni, i modelli femminili da sbriciolare o ricostruire, la vita davanti e i sogni, in un paese dove in televisione anche oggi è ancora complicato mostrare un bacio tra un uomo e una donna.

Si tratta di quattro donne, molto diverse tra loro, legate da uno stretto rapporto di amicizia che coltivano incontrandosi ogni venerdì per scambiarsi le loro esperienze, parlando di amore, lavoro, conflitti e paure.

Lo sfondo di questa serie è Mumbai, megalopoli dai mille volti. I personaggio sono una giornalista, una trainer bisex che lavora in una palestra, una avvocata divorziata e mamma di un bambino e una single molto ricca. Gli intrecci delle loro esistenze si mescolano ai racconti di flirt, sesso durante le conference call, tradimenti in un matrimonio complicato, ma pure sesso gay e sesso orale. Naturalmente in India la parte più conservatrice del paese è insorta accusando la serie televisiva e i produttori di volere alterare la società, ma la reazione del pubblico è stata generalmente positiva e la prima stagione ha fatto ascolti stellari.

Four more shots please è destinato a ripercorrere le orme della serie cult Sex and the City per quanto riguarda gli effetti sui costumi e la morale . Per decenni in India Bollywood e le produzioni nazionali si sono sviluppate all'interno di cornici rigide e ben precise, quasi fossero lo specchio di una società governata dalla casta indù.

Stavolta è solo il disvelamento dei cambiamenti che si sono in atto prodotti dalle donne indiane appartenente alle elite culturali, ma c'è da stare sicuri che i modelli di indipendenza che veicola questa bella produzione avranno effetti dirompenti anche sul resto delle giovani, in una società in rapidissimo cambiamento anche per effetto dei social e dei telefonini.

Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA