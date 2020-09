Ilaria Capua, insulti sessisti alla virologa sui social. Interviene anche Burioni

L'odio sui social non conosce limiti ed investe anche i virologi. A farne le spese, stavolta, è Ilaria Capua, direttore dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida. È stata la stessa virologa a denunciare il fatto con un tweet: «Il mercoledì mattina lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in tivvù. Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta. Ne cito uno esemplare: "Brutta troia hai finito di dire stronzate"». In coda gli hashtag #NonMiSeguite, #NonMiGuardate e #ParloAdAltri.

Il mercoledì mattina lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in tivvù. Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta. Ne cito uno esemplare: "Brutta troia hai finito di dire stronzate"#NonMiSeguite#NonMiGuardate#ParloAdAltri — Ilaria Capua (@ilariacapua) September 23, 2020

Solidarietà alla Capua è arrivata da parte del collega Roberto Burioni che, con un po' d'ironia, condivide un insulto che invece è toccato a lui: «Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia. "BURIONI = satanista criminale piddino"». Forse un giorno troveremo un vaccino per il Covid, ma per il virus dell'odio su internet sembra ancora non esserci cura.





Ultimo aggiornamento: 16:51

