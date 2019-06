All'Onu focus sulla parità di genere: le donne il 2% dei marinai e il 38% degli scienziati marini

Per la giornata mondiale degli oceani, che ricorre l'8 giugno, l'Onu ha scelto un focus sulla parità di genere nelle attività legate al mare, dalla pesca alla ricerca scientifica. E' il tema della conferenza celebrativa a New York. «L'importanza dell'uguaglianza di genere per la conservazione e l'uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine è sempre più riconosciuta. Tuttavia, ci sono pochissimi dati e ricerche su questi temi», osserva l'Onu.

Nell'acquacoltura, ad esempio, le donne rappresentano la metà della forza lavoro, ma il loro stipendio è in media pari al 64% di quello degli uomini. Le donne marinaio sono appena il 2% del totale, mentre nell'acquacoltura rappresentano la metà della forza lavoro. Il loro stipendio, però, è in media al 64% di quello degli uomini. Nel mondo della ricerca, il 62% degli scienziati marini è uomo e, guardando alla politica che anche in questo campo deve decidere, solo il 24% dei parlamentari è donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA