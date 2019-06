Stati Uniti, una donna controammiraglio a capo dell'Accademia di Marina

Per la prima volta una donna guiderà l'Accademia ​della guerra navale negli Stati Uniti. È il contrammiraglio Shoshana Chatfield, nominata presidente del US Naval War College. È una pilota di elicotteri e nel suo curriculum c'è, tra l'altro, il comando delle forze Usa nell'isola di Guam e del Provincial Reconstruction Team in Afghanistan. «È una scelta storica. È l'accademica-guerriera di cui abbiamo bisogno alla guida di questa istituzione e per istruire la prossima generazione di leader», afferma la marina americana.

