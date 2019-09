“Cyber parità”, a Montecitorio si parla di opportunità per le donne nella tecnologia

Domitilla Benigni COO Elettronica e fondatrice di Women4Cyber. Sarà poi la volta di Nunzia Ciardi, direttore del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, di Carmen Gonsalves, ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi e di Gaetano Manfredi presidente della Conferenza dei rettori delle università Italiane. Tra i relatori, anche Anna Matteo direttore di Digital Transformation & Information Technology, Despina Spanou direttore della commissione europea per

Digital Society, Trust and Cybersecurity

Paola Severino vicepresidente dell’università Luiss Guido Carli. A moderare l'incontro Monica D’Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore.

Le donne e la sfida tecnologica. “Cyber parità” è il tema dell'incontro che si svolgerà Se ne parlerà lunedì 23 settembre a Montecitorio, nella Sala delle Regine. Quali opportunità per le donne nelle professioni del futuro? Come superare il gap di genere che ancora esiste in questo ambito? L'incontro rientra nel progetto europeo “Women4Cyber” che mira a favorire la presenza delle donne nel campo della cybersecurity.Dopo il saluto della vicepresidente della Camera Mara Carfagna, interverranno”. Interverrà infine