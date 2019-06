Osservatorio Croce Rossa: allarme aggressioni, una su tre è contro le donne del servizio di soccorso

Nei primi sei mesi del 2019

quasi la metà delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari è una violenza fisica (42% delle denunce) e non limitate all'insulto o all'invettiva; più di una aggressione su quattro è ad opera del

branco

(28% delle denunce pervenute); quasi metà delle aggressioni avviene in strada (47% delle denunce); più di un'aggressione su tre (35% delle denunce) è stata compiuta da persone non direttamente coinvolte nel soccorso (non un paziente,

parente o amico del malato)

.



Sono i dati dell'Osservatorio della Croce Rossa Italiana (Cri), istituito nel dicembre 2018 con l'intento di censire i rischi legati al volontariato durante le attività. I numeri «evidenziano il contesto pericoloso nel quale sono costretti a operare, ogni giorno, i nostri soccorritori», sottolinea in una comunicato la Croce Rossa che, in occasione del suo compleanno, il 15 giugno, fa il punto su

Non sono un bersaglio, la campagna contro le violenze agli operatori sanitari





«Questo è un appello di civiltà e, come tale, dobbiamo farci promotori di una nuova cultura del rispetto. Vorremmo giungere all'elaborazione di proposte concrete per mitigare, se non neutralizzare, il grave fenomeno delle aggressioni», spiega Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

