Coronavirus, l'Agenzia Onu per i rifugiati: «Massima allerta per donne e bambini»

«In questo momento storico segnato dalla pandemia» da coronavirus «è necessario assicurare con urgenza la protezione di donne e bambine rifugiate, sfollate e apolidi, essendo tra le persone più a rischio. È quanto afferma Gillian Triggs, Assistente Alto Commissario per la Protezione dell'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. «Tutta la rete di unità dell'Unhcr incaricate della protezione - ha aggiunto - è in elevato stato di allerta a livello mondiale. Ove possibile, stiamo adeguando al nuovo contesto i nostri programmi salvavita per donne e bambine vittime di violenza. In alcune località sono ora gestiti da remoto da assistenti sociali col sostegno di reti comunitarie di volontari adeguatamente formati».



