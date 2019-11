Lei ha 105 anni e lui 106, sono la coppia più vecchia del mondo: «Il nostro segreto? La gentilezza»

Lei ha 105 anni, lui ne ha 106. Il loro amore dura da 85 anni, il loro matrimomio da 80. Sono la coppia più vecchia del mondo. Insieme fanno 211 anni. Il segreto per una vita insieme così lunga? Essere gentile con il partner, confidano John Henderson e la moglie Charlotte. I due, racconta la Cnn, si sono conosciuti all'università nel 1934 e da allora sono innamorati. Secondo il Guinness World Records sono gli sposi più longevi. I coniugi Henderson, che vivono a Austin, in Texas, il 15 dicembre festeggeranno 80 anni di matrimonio. Si sono spostati nel 1939, durante la Grande Depressione: per la stanza dell’hotel del loro viaggio di nozze hanno speso solo 7 dollari. Dieci anni fa si sono trasferiti nel Longhorn Village, una comunità per anziani associata alla University of Texas.

What is the traditional gift for 80 year anniversary? There is no traditional gift for a couple reaching 80 years of marriage. Better start updating this tradition.

👇🏾

Oldest living couple in the world is a husband and wife in Texas - CNN https://t.co/dDXZ6AQAmB

— Donna Benton (@donnabentonphd) November 12, 2019 >

Quando si sono conosciuti all'università del Texas Charlotte studiava per diventare insegnante, mentre John era uno sportivo e adesso è anche il più vecchio ex giocatore di football americano vivente.

Usa, due centenari trovano l'amore in casa di riposo: lui 100 anni, lei 103

Kirk Douglas e la moglie Anne, entrambi centenari, festeggiano 65 anni di matrimonio

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA