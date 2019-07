Usa, due centenari trovano l'amore in casa di riposo: lui 100 anni, lei 103

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Galeotta, per loro, è stata la. Due ospiti centenari di una struttura dell’Ohio, negli Usa, si sono innamorati lì e hanno deciso, sposandosi, di fare un nuovo percorso di vita insieme. Lui è, veterano della seconda guerra mondiale, con 100 anni alle spalle. Lei è, che l’8 agosto compirà 103 anni, una longeva di famiglia (sua madre è morta a 106 anni).Sia John sia Phyllis avevano avuto già due storie ciascuno (interrotte per morte dei rispettivi compagni) e non pensavano minimamente di ritrovare l’amore nel Kingston Residence di Sylvania.Dopo un anno di frequentazione hanno scoperto che potevano sposarsi in poco tempo andando in tribunale. Così, hanno accettato di dire il fatidico "sì"."Ci siamo trovati a goderci la rispettiva compagnia", spiega John. E così è: passano le giornate insieme a godersi i pasti, seduti al sole o camminando nei corridoi con i loro scooter per disabili. Ma, racconta ancora lui alla Cnn , "teniamo entrambi i nostri appartamenti, lei è al piano di sopra, e io sono giù".