Celeste la giovane biologa che rappresenterà l'Italia in Brasile al @YouthAgSummit

Celeste Righi Ricco, 23 anni, laureata in Plant Science all’Università di Wageningen, rappresenterà l’Italia al @YouthAgSummit, a novembre in Brasile. «Sarà un onore poter fare da portavoce a milioni di ragazzi che reclamano e pretendono un futuro sano e verde». In Brasile si riuniranno 100 delegati da tutto il mondo, tra 18 e 25 anni, ognuno di loro presenterà le proprie idee per rispondere ad una delle sfide più importanti : come nutrire in modo sostenibile la popolazione mondiale in crescita.

Celeste nata a Busto Arsizio ma toscana di adozione, è stata chiamata per il summit internazionale organizzato da Bayer in collaborazione con Nuffield Brazil per ispirare e di incoraggiare giovani che vogliono promuovere l'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare cercando di accorciare le distanze tra chi produce il cibo e chi lo consuma. Dopo le scorse edizioni ospitate in Canada, in Australia e in Belgio, il Summit di quest'anno è il primo ad essere tenuto in America Latina. Bayer ha ricevuto oltre 2.800 candidature da più di 140 Paesi ma sono stati selezionati solo 100 giovani per sviluppare progetti nel campo della sicurezza alimentare finalizzati a «nutrire un mondo affamato».

“Zero hunger” è la grande sfida che affronteranno i partecipanti. I 100 delegati condividono la passione per l’innovazione in agricoltura, fondamentale se si vuole nutrire il pianeta in modo sostenibile.

