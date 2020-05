Bambine e bambini scomparsi, dati choc: «In Italia raddoppiate le denunce, oltre 8mila nel 2019»

Spariscono nel nulla, bambine bambini e adolescenti, stranieri e italiani. E sono sempre di più. In Italia nel 2019 le denunce di scomparsa di minori sono state 8.331, di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani. A lanciare l'allarme è Telefono Azzurro in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi: i casi nel nostro paese sono raddoppiati rispetto al 2018. «I bambini e gli adolescenti scomparsi si ritrovano in molti casi in un territorio diverso da quello in cui sono scomparsi - dice il professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro -. Spesso sono vittime di tratta o sfruttamento e quindi occorre una solida cooperazione a livello internazionale, che favorisca la collaborazione, anche sull’aspetto della prevenzione della scomparsa, tra le Istituzioni e il mondo del No Profit».

Secondo Missing Children Europe, nel 2019 il Numero Unico per i Bambini Scomparsi 116.000 in Europa ha risposto a 55.284 contatti con 7.582 casi dei quali il 55% dei nuovi casi ha riguardato i rifugiati e il 23% minori sottratti ai genitori. Secondo ICMEC, il fenomeno ha proporzioni allarmanti: nel Regno Unito si registrano circa 80 mila casi di scomparsa,in Russia oltre 45.000, in India 111.569, negli Stati Uniti oltre 421.394. In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi del 25 maggio, Telefono Azzurro propone un momento di riflessione in live streaming al quale parteciperanno tra gli altri il prefetto Silvana Riccio - Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania e di Aimmf, Marina Contino, primo dirigente del Servizio Centrale Anticrimine della polizia, Maria Josè Falcicchia del Servizio Cooperazione Internazionale della polizia, Federica Sciarelli conduttrice di Chi l’ha Visto.

