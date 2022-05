Taobuk, al via la rassegna di Taormina dal 16 giugno con Parisi, Auster, Houellebecq

Duecento ospiti in cinque giorni, anteprime internazionali e un premio Nobel sono stati annunciati per la dodicesima edizione del Taobuk, il Taormina Book Festival, in programma dal 16 al 20 giugno.Tra i tanti nomi di rilievo, spiccano certamente il Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi e gli scrittori Paul Auster e Michel Houellebecq che verranno premiati, durante la serata di gala al Teatro Antico di Taormina (in programma sabato 18, trasmessa in differita sulla Rai) con il Taobuk Awards, affiancati dal regista Roberto Andò, l’attore Toni Servillo ed Emilio Isgrò, «l’autore del visual che interpreta il tema scelto quest’anno – Verità - mediante un punto interrogativo, il suo opposto o forse, la scintilla da cui nasce il disvelamento della menzogna», spiega a Il Messaggero, il presidente del festival, Antonella Ferrara. E durante il gala sarà presente la cantante Malika Ayane con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania.

La parola d'ordine del festival

«Verità è una parola non dogmatica ma pervasa dal dubbio. Parlare di verità oggigiorno – prosegue Ferrara - significa interrogarsi sulla complessità del mondo e il suo racconto. Quando abbiamo scelto questo tema eravamo immersi nella pandemia e sentivamo il bisogno di riflettere sulla manipolazione e la disinformazione come forma di condizionamento dell’opinione pubblica. Oggi – continua Ferrara – questo tema viene riletto alla luce di una guerra alle porte d’Europa e mentre i valori di libertà e democrazia assumono un maggior significato, anche in campo letterario diventa fondamentale indagare sulla linea di confine con la fiction mentre Taormina ribadisce la sua tradizione letteraria, grazie alla presenza di voci di primo piano che accolgono il nostro invito, incontrando i lettori e aprendosi al dialogo».

❓ll dubbio motore della ricerca. Un grande punto interrogativo al centro di un testo cancellato in cui sopravvive soltanto “verità”. A firmare il geniale visual della XII edizione di Taobuk è Emilio Isgrò.#Taobuk2022 #Verità pic.twitter.com/hygex2KBrX — Taobuk Festival (@TaobukFestival) May 5, 2022

Tantissimi appuntamenti da segnalare, ecco l’incontro con Elena Loewenthal, autrice di Libertà vigilata. Perché le donne sono diverse dagli uomini (La Nave di Teseo), Edoardo Albinati, protagonista dell’incontro Verità tra Eros e poesia e un trittico di giallisti doc: Petros Markarīs, definito “il Montalbano di Atene", Maurizio de Giovanni (con Un volo per Sara, Rizzoli, in libreria dal 24 maggio) e la scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia (in libreria dal 31 maggio con La carozza della santa, Einaudi) che si annuncia sold-out. Il giorno da non perdere è – come consuetudine – la domenica, con le lectio dei premiati Paul Auster, Michel Houellebecq e Giorgio Parisi mentre lunedì 20 sarà protagonista Maylis De Kerangal con l’anteprima di Canoe (Feltrinelli).