Premio Strega 2023, chi sono i finalisti e come è composta la giuria che li ha votati

Martedì 13 Giugno 2023, 11:59

Annunciata, in diretta streaming su RaiPlay, la cinquina finale dei candidati in lizza per il Premio Strega 2023. La serata è stata condotta da Stefano Coletta al Teatro Romano di Benevento e ha visto lo spoglio live dei voti. Sul palco i dodici autori e autrici in corsa per il titolo che hanno scoperto la rosa dei finalisti dal presidente di seggio Mario Desiati. A prendere parte al voto sono stati (tra voti singoli e collettivi) 596 votanti su 660 (pari al 90,3% degli aventi diritto). L’accesso alla votazione vede coinvolti 400 Amici della domenica e 220 tra studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri. Una selezione che tiene conto di 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti da scuole, università e gruppi di lettura. L’elezione del libro vincitore si svolgerà̀ giovedì̀ 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Locandina e logo da Ufficio Stampa - Foto ©Musacchio, Ianniello, Pasqualini & Fucilla / Music: Korben

