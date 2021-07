Pandemia, Vera Slepoj a Roma con "L'orologio della mente": «Così tutti possiamo superare le nostre paure»

Domenica 11 Luglio 2021, 10:40

Un momento storico come quello che stiamo vivendo ha messo a dura prova la nostra tenuta psicologica. «Il virus e le pandemie vengono viste come le nuove guerre del pianeta, e il rifiuto e l’impreparazione politica e culturale dovranno fare i conti con un futuro esistenziale che potrebbe presentarsi diverso», dice la psicologa Vera Slepoj, che lunedì 12 luglio alle 18, presso la Casa delle Letterature di Roma in piazza dell’Orologio, presenterà il suo nuovo libro “L’orologio della mente”.

«Costretti praticamente chiusi in casa - prosegue Slepoj - è opportuno mettere in atto una sorta di percorso di auto-analisi con una sequenza di azioni personali o familiari: è necessario dividere il percorso come un viaggio di autoanalisi o di automedicazione. La cura e l’automedicazione psicologica che questo volume insegna può accompagnarci ad attraversare i cambiamenti che il futuro ci imporrà».

Covid, ansia e depressione nel 40% degli italiani: donne più colpite

Nato in pieno contesto pandemico per offrire strumenti di automedicazione psicologica per proteggere la psiche dalle emergenze, “L’orologio della mente” elenca anche le tipologie interessate dall’emergenza psicologica. «Il libro ha una forte finalità sociale e solidale, rappresentando una missione di sostegno a favore della comunità nazionale», dice Lisa Marra, direttore editoriale di Linea Edizioni