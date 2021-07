Premio Viareggio-Repaci, ecco le terne dei finalisti. Alessandra Necci per la saggistica

Sabato 3 Luglio 2021, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 22:06

Selezionate le terne dei vincitori del premio Giuria-Viareggio nonché finalisti del premio letterario Viareggio-Rèpaci. Per la narrativa: Edith Bruck con "Il pane perduto" (La nave di Teseo), Gilda Policastro per "La parte di Malvasia" (La nave di Teseo) e Alice Urciuolo con "Adorazione" (66thand2nd). Per la poesia Andrea Bajani per "Dimora naturale" (Einaudi), Vittorino Curci con "Poesie (2020-1997)" (La Vita Felice) e Flavio Santi per "Quanti (truciolature, scie, onde) 1999-2019" (I&L industria & letteratura). Per la saggistica Alessandra Necci con "Al cuore dell'impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere" (Marsilio), Walter Siti per "Contro l'impegnòo" (Rizzoli) e Gianni Sofri con "L'anno mancante. Arsenio Frugoni nel 1944-45" (il Mulino).

La giuria tornerà a riunirsi in occasione della serata finale proclamando, per ciascuna sezione, il vincitore della 92/a edizione del premio Viareggio-Rèpaci: la cerimonia si terrà il 28 agosto. «Iniziamo una nuova avventura con un nuovo presidente che ringrazio per aver accettato la proposta - le parole del sindaco di Viareggio (Lucca), Giorgio del Ghingaro in occasione oggi dell'annuncio delle terne finaliste -. L'Amministrazione è interessata al rilancio del premio nel quadro generale di tutte le iniziative che attengono al settore cultura perché nei prossimi tre anni proveremo a diventare capitale della Cultura 2024». «Sono davvero onorato dell'investitura che ho ricevuto dal sindaco - ha poi detto Paolo Mieli, presidente del premio - e di proseguire il grande lavoro della professoressa Simona Costa che mi ha preceduto. È stato particolarmente difficile fare una scelta fra le opere che erano state prese in considerazione per il premio Viareggio-Rèpaci di quest'anno e passare da 9 a 3 titoli per ogni sezione. Ora inizia il percorso per arrivare alla serata finale con i vincitori».