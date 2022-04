Addio a Valerio Evangelisti, re del fantasy italiano

Si è spento a Bologna, dove era nato il 20 giugno 1952, lo scrittore Valerio Evangelisti, uno dei più noti autori italiani contemporanei di fantascienza, fantasy e horror: la sua opera più conosciuta è il ciclo di romanzi dell'inquisitore Nicolas Eymerich, ambientato nell'Europa medievale e composto da 11 romanzi pubblicati fra il 1993 e il 2017. Un altro suo successo nel 1999, tradotto in tutto il mondo, è la trilogia Magus - Il romanzo di Nostradamus, biografia romanzata del famoso autore di profezie.

Tradotto in molte lingue, Evangelisti ha vinto numerosi premi di letteratura fantastica e di fantascienza, come il Grand Prix de l'Imaginaire (1998) e il Prix Tour Eiffel (1999) ma anche il Prix Italia (2000) per la fiction radiofonica. Di carattere storico-politico è invece la trilogia de “Il sole dell'avvenire”, pubblicata fra il 2013 e il 2016, in cui Evangelisti narra le vicende di alcune famiglie di braccianti e contadini dell'Emilia-Romagna dal 1875 al 1950.

Al fianco dell'attività letteraria nel corso degli anni Evangelisti si è dedicato all'attività politica.La conduttrice radiofonica Loredana Lipperini ha ricordato su Twitter il “maestro e amico” che “ha immaginato strade impensabili per la narrativa non realistica, ma non solo”.