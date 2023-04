Vivicittà in centro a Latina, ecco tutte le strade chiuse domenica

Domenica mattina il cuore del capoluogo pontino verrà pacificamente invaso dai podisti che parteciperanno al Vivicittà, l'evento sportivo di dieci chilometri che richiamerà gli appassionati della corsa su strada.

L'evento, che si svolge da molti anni in città, avrà nel parco Falcone e Borsellino il suo nodo cruciale: sarà il punto di partenza e il punto di arrivo, il luogo dove tutti i partecipanti si ritroveranno fin dalle prime ore del mattino e dove svolgeranno il riscaldamento pre-gara. Lo start verrà dato alle ore 9.30 e la partenza avverrà in contemporanea con altre 34 città in Italia e altre nel resto del mondo proprio perché l'avvenimento ha la caratteristica di accomunare una serie di realtà sparse sul territorio: sarà la voce di Radio 1 Rai a dare il via all'evento e di conseguenza da quell'orario le strade inizieranno a essere chiuse per permettere il regolare svolgimento con le segnalazioni delle chiusure che verranno indicate grazie alle forze dell'ordine e ai volontari dell'Uisp di Latina che organizza l'evento nel capoluogo pontino. Questa edizione è dedicata ai diritti in tutta Italia e fa parte del 31° Grande Slam "Natalino Nocera", in memoria dello storico presidente del comitato di Latina.

LE STRADE CHIUSE

Nell'orario di svolgimento della competizione sportiva le strade interessate dal circuito verranno chiuse al traffico per la durata del passaggio degli atleti: dopo la partenza lo sciame di podisti percorrerà via Pellico per poi arrivare a toccare Corso della Repubblica per poi tornare in piazza della Libertà passando da via Savoia.

Il passaggio di una buona fetta del circuito ricade già nella zona solitamente interessata dalla zona a traffico limitato di Latina: dopo l'accesso in piazza della Libertà, passando dalla caserma dei Carabinieri, gli atleti si dirigeranno verso via Don Morosini e corso Matteotti per poi arrivare a toccare la zona del Pantanaccio.

Il circuito verrà ripetuto per due volte e, una volta arrivati al Pantanaccio, i partecipanti al Vivicittà dell'Uisp saranno obbligati a rientrare verso l'arrivo dei Giardinetti passando per via dei Volsci e via Petrarca. Spazio anche ai più giovani con la passeggiata ludico motoria.