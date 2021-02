La comunità montana Lepini-Ausoni amplia la "rete green" con nuove colonnine

Si amplia la "rete green" della XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni. Dopo quelle di Rocca Massima e Prossedi, sono state installate altre due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel Comune di Roccasecca dei Volsci.

«La XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni continua così il suo impegno nella tutela, nella salvaguardia dell'ambiente e nella sostenibilit - si legge in una nota - Dallo scorso anno, infatti, l'ente montano si è fatto carico dell'installazione di queste piccole stazioni di sosta in 10 dei 12 paesi che lo compongono che hanno aderito all'iniziativa».

«Sono estremamente soddisfatta - commenta il Sub-Commissario dellEnte montano Franca Petroni - che il comune di Roccasecca dei Volsci, dove vivo e di cui sono orgogliosamente una degli amministratori, abbia aderito a questa iniziativa. Sono sicura che questo progetto, insieme agli altri sviluppati in ambito ambientale, costituiranno una ulteriore svolta green per la XIII Comunità Montana, con notevoli ripercussioni positive per il territorio e per la qualità di vita dei cittadini».

Gli altri progetti legati alla sostenibilità ambientale sono il "Contratto di Fiume Amaseno" che, nonostante i tanti ritardi legati all'emergenza pandemica, continua la sua marcia e quello legato alla costituzione del Vivaio Forestale San Giovanni Gualberto, di Fossanova (Priverno).

