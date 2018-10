Vaccinazioni in gravidanza, giornata di confronto organizzata dalla Asl di Latina

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vaccinazione in gravidanza per la salute della mamma e del bambino”. E' il tema di una giornata di approfondimento in programma domani, sabato 27 ottobre a partire dalle 9, nella sala conferenze dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Esperti e operatori si confronteranno su un tema di grande attualità, come quello delle vaccinazioni, e sulla necessità di un intervento di promozione della salute e di prevenzione nelle donne in attesa di un figlio.La Asl di Latina, attraverso il dipartimento assistenza primaria «alla luce delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni internazionali e nazionali, del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, ha organizzato un percorso integrato che prevede il coinvolgimento delle diverse figure professionali impegnate nell'assistenza alle donne in gravidanza e dei nascituri».Scopo dell'iniziativa è aggiornarsi e mettere in atto la "best practice" con l'obiettivo di ridurre il rischio di patologie come l'influenza e la pertosse che possono comportare complicazioni gravi. «Solo con il lavoro sinergico di tutti gli attori e cioè ostetriche, ginecologi, infermieri, medici di medicina generale e pediatri di famiglia, e il coinvolgimento di tutti i servizi come consultori familiari, centri vaccinali, ospedali e dipartimento di prevenzione, si può garantire una corretta informazione, vincere le diffidenze e i pregiudizi, superare gli ostacoli alla diffusione della pratica e la difficoltà di accesso alla vaccinazione».A questo link si può consultare il programma completo della giornata.