Uomo scomparso a Latina Scalo, proseguono le ricerche

Alle 6 di questa mattina sono riprese le ricerche, nella zona di via delle Industrie a Latina Scalo, di una persona scomparsa nel tardo pomeriggio di venerdì. Si tratta di Osvaldo Voto, 63 anni, ex ferroviere. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni marroni e una camicia verde a quadri. Sul posto sta operando il personale specializzato del Vigili del Fuoco del raggeruppamento T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) con le Unità di Comando Locale in stretta collaborazione con carabinieri e protezione civile anche con l'ausilio dell'elicottero Drago VF 121 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Ciampino. © RIPRODUZIONE RISERVATA