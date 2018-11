Un calcio alla violenza: la bella iniziativa dell'Atletico Latina

Una sfida tra figli e genitori per ricordare a tutti la bellezza del gioco del calcio. Una iniziativa lodevole quella promossa dalla Società Sportiva Atletico Latina che, nella giornata di sospensione delle attività sportive dilettanti nella Regione Lazio a causa della vile aggressione subita domenica scorsa da un arbitro a Roma, ha voluto mettere di fronte genitori e ragazzi in un match dove non ci sono stati né vincitori, né vinti, ma solo tanto divertimento.



Il motto della giornata è stato: «Papà, se sei nervoso resta a casa». Lo slogan ideale per ricordare che i primi a scendere in campo devono essere sempre rispetto e fair play. © RIPRODUZIONE RISERVATA