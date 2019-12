"Tu non sai il mistero", a Latina un libro di poesie inedite del '900

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un manoscritto anonimo e la scoperta di poesie del primo ‘900. È il sunto del libro “Tu non sai il mistero” che sarà presentato domani - mercoledì 4 dicembre - alle 17 al museo della Terra pontina, al palazzo ex Onc di piazza del Quadrato.Il libro è curato da Gina Morgante e oltre all’autrice saranno presenti Manuela Francesconi, Alvaro Morganti - che ripercorre nel testo il ritrovamento del manoscritto e le vicende della guerra a Borgo Bainsizza e dintorni - Alessandra Lombardi come voce recitante, il soprano Anna Casale e la pianista Silvia Gentili. Le poesie - con a frotne il manoscritto - vanno da Margherita scortesa a Tramonto in primavera, da Cimitero campestre a Mese mariano.Il testo edito da Arma (156 pagine, 7 euro) comprende 38 poesie e si conclude con il rapporto con l’oggi e le impressioni letterarie. La pubblicazione del volume rientra nelle finalità culturali dell’Accademia di agricoltura, alimentazione e arti varie “Le Grugnole” di Borgo Bainsizza.