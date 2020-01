Trovano una borsa con 95 mila euro e la restituiscono: era di un imprenditore di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ una storia di Natale quella accaduta al Nemastè Bio Caffè di Latina, situato in via Sant’Agostino, di fronte al liceo Grassi. Ieri mattina, mettendo a posto, le ragazze che lavorano nel locale hanno trovato una particolare borsa in pelle con delle chiusure realizzate con foglie di metallo dimenticata sul tavolo. Come accade sempre in questi casi, è stata aperta per cercare i documenti utili ad avere informazioni per tentare di rintracciare il proprietario. Questa volta, però, si è trattato di un ritrovamento superlativo. All’interno della borsa, infatti, c’erano 95mila euro in contanti ben sistemati e buoni di benzina. Non tutti l’avrebbero fatto, ma i dipendenti ed i proprietari del bar a conduzione familiare hanno attivato una ricerca incrociando dati e ricordi di chi si era seduto in quel tavolo e sono riusciti a rintracciare il proprietario per restituire quanto perso.«Non è stato semplice - racconta Amedeo, il gestore del bar - I documenti presenti all’interno ci hanno aiutato a capire il tipo di lavoro della persona a cui apparteneva ma non ci hanno aiutato a rintracciarla perché non c’erano numeri di telefono, né lo abbiamo trovato sui social. Così abbiamo provato a cercare e contattare su Facebook i familiari e alcune persone che ricordavamo fossero al suo stesso tavolo per arrivare a lui. Forse qualcuno di loro lo ha avvisato e, qualche ora dopo, è stato lui a tornare al bar chiedendo solamente se, per caso, avevamo trovato una borsa in pelle sul tavolo. Quando gliel’abbiamo restituita c’è stato un momento di commozione e il proprietario ha abbracciato calorosamente me e mia sorella, come se ci conoscessimo da tempo. Era la borsa di un imprenditore di Latina e dentro c’erano i soldi degli stipendi che doveva consegnare ai dipendenti».