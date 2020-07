Tragico frontale con la moto, muore un 52enne di Cisterna

Tragico frontale nella tarda serata di ieri, a Velletri, per una coppia di Cisterna di Latina. Il conducente della moto, 52 anni, è morto, con lui viaggiava la moglie che invece è in condizioni gravissime ed è ricoverata al Santa Maria Goretti. L'incidente si è verificato sull'Appia al km 45 e nello scontro è rimasta coinvolta anche un'auto, condotta da un ragazzo romeno con il quale viaggiava un amico. Entrambi di Velletri, sono feriti ma non in modo grave. Sono in corso indagini da parte della polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA