Latina Anche a Padova, dopo Perugia e Vibo Valentia, dopo l’impegno sul campo la Top Volley Latina ha portato una tappa della campagna #Accendiamo il rispetto, il progetto etico che la società da quattro anni sta portando nelle scuole in collaborazione con la AbbVie e con la Polizia di Stato. Ventisette le scuole visitate, oltre 9.000 gli studenti coinvolti.Dopo l’ultima gara di campionato il capitano della Top, Daniele Sottile insieme agli atleti della Kioene Padova Enrico Lazzaretto e Nicolò Bassanello e agli esperti della AbbVie, funzionari della Questura e rappresentanti dei comuni ospitanti, hanno partecipato all’incontro con circa 200 alunni del plesso Tomaso Albinoni dell’istituto comprensivo Selvazzano 1 di Selvazzano Dentro (Padova)“Bisogna sensibilizzare i ragazzi e i loro genitori a questa problematica, nella scuola si può e si deve fare tanto” ha spiegato Daniele Sottile, palleggiatore di Latina. “Il rispetto delle regole è importantissimo, per quanto mi riguarda sono infastidito anche da chi semplicemente non utilizza gli appositi secchi dell’immondizia figuriamoci da comportamenti così scorretti come questi di violenza e di poca intelligenza” ha aggiunto Enrico Lazzaretto della Kioene Padova. Per la questura del capoluogo veneto era presente il commissario Alberto Cattelan, che ha posto l’accento sulla dinamica del bullismo analizzandola in maniera completa mentre l’assessore allo sport del Comune di Padova ha parlato agli studenti in apertura puntando l’attenzione sul ruolo dello sport e sul rispetto delle regole. “Dobbiamo contrastare l’abbandono sportivo, si tratta di un fenomeno pericoloso che poi porta ripercussioni a lungo termine sulla vita dei ragazzi: esistono moltissime distrazioni e bisogna fare in modo che i giovani possano crescere secondo uno stile di vita corretto, inoltre nello sport vale il noi, questo è importante perché porta dei risultati con l’impegno di tutti”.Per AbbVie ha preso la parola Andrea Montecalvo, public affairs manager. “Oltre alle normali regole del buonsenso credo sia fondamentale conoscere la rete internet, come opportunità se usata con la testa ma anche come un rischio quando invece l’approccio che si ha non è corretto - ha aggiunto Montecalvo - il progetto #Accendiamoilrispetto è molto ampio e oltre a quello del cyberbullismo, nelle scuole parliamo anche di ambiente, nell’ottica del rispetto declinato a 360°, questo perché crediamo sia importante continuare ad avere un impatto significativo sulla vita delle persone e sulla comunità come per il risparmio dell’energia elettrica, altro tema che rientra nelle dinamiche di rispetto per come lo intendiamo”.L’evento è stato moderato da Giuseppe Baratta, dell’area comunicazione della Top Volley Latina, con la presenza di Danilo Cirelli, coordinatore del settore giovanile, Patrizia Cacciapuoti e Alberto Sordi della logistica, per il Kioene Padova erano presenti Alice Biasini, responsabile dei progetti scolastici, oltre a Lucrezia Maso della comunicazione. Per il Comune di Selvazzano dentro ha preso la parola il vice Sindaco Bruno Saponaro che, rivolgendosi direttamente agli studenti, li ha invitati a dialogare e rispettarsi.