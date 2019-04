Top Volley Latina, parte il mercato: in arrivo dalla Francia l'opposto Patry e il centrale Szwarc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la conferma del tecnico Lorenzo Tubertini, comincia a muoversi il mercato per la Top Volley Latina in vista del prossimo campionato di Superlega di volley. Anche se la società non ha ancora diramato comunicati ufficiali, “radio volley” dà per scontato l’arrivo a Latina di due atleti dal campionato francese che vanno ad aggiungersi al centrale Andrea Rossi.Si tratta dell’opposto Jean Patry, 22 anni, due metri e 7 centimetri di altezza, in forza al Montpellier, sua città natale. Un giovane emergente, per tre anni nella nazionale giovanile d’Oltralpe e con al suo attivo un argento con la nazionale maggiore nella Volleyball Nations League del 2018. Per lui sarebbe la prima esperienza in Italia così come per l’altro probabile ingaggio, il centrale Arthur Szwarc anche lui 22enne, d nazionalità canadese in forza all’Arago de Sète, cittadina costiera dell’Occitania, regione nel sud della Francia. Anche il centrale Szwarc è nel giro della nazionale canadese, dopo aver militato nella rappresentativa giovanile del Paese nordamericano.E' ancora presto per sapere se i due ingaggi rappresentano una prima o una seconda scelta nei rispettivi ruoli. Attesa anche la conferma del rinovo del contratto per il regista Daniele Sottile.