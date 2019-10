Terracina, sbanca al 10 e lotto e vince 100 mila euro

Entra nel bar per un caffè al volo e ne esce più ricco di...100 mila euro. E' successo questa mattina a Terracina dove la proverbiale dea della fortuna ha baciato un cliente di passaggio del bar-tabaccheria "Caffetteria della Fortuna" ( nome azzeccatissimo) che ha sbancato al "10 e lotto" giocando 3 euro. Sembra che il fortunatissimo avventore fosse entrato per un semplice caffè e che nell'attesa abbia tentato la sorte, che con lui è stata super benigna: si sono incolonnati i numeri vincenti uno dietro l'altro fino al botto finale. Insomma: mica male per uno che voleva soltanto un caffè...

Il Caffè della Fortuna di via Badino di Stefano Bottiglia non è nuovo a notizie del genere, nel corso del tempo ci sono state parecchie altre vincite importanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA