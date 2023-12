Donna travolta e uccisa da un camion a Terracina nella centralissima via Roma

Tragico incidente questa mattina a Terracina in via Roma, proprio di fronte alla struttura Don Orione. Una donna di 88 anni è stata investita e ha perso la vita. Si tratta di un'anziana che stava attraversando la strada - secondo una prima ricostruzione non sulle strisce pedonali - quando è stata travolta da un camion, la donna è morta immediatamente mentre l'autista, in stato di choc è stato portato all'ospedale Fiorini di Terracina.

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti del commissariato e la Polizia locale.