Mattinata convulsa per gli agenti del Commissariato di Terracina. Sulle prime in città si è sparsa la voce di un inseguimento con sparatoria, poi con il passare delle ore la dinamica dei fatti è emersa con maggiore chiarezza.

Nel corso delle attività di controllo nel centro cittadino veniva intimato l'alt ad un uomo alla guida di un'autovettura. Ma alla vista degli agenti l'uomo anziché rallentare ha accelerato e forzato il posto di blocco dandosi alla fuga, durante la quale si è liberato di una busta gettandola dal finestrino.

Immediatamente gli agenti della Polizia di Stato si sono lanciati all'inseguimento. L'auto dello sconosciuto è stata intercettata e bloccata nel giro di pochi minuti. L'uomo a quel punto è sceso dalla vettura è si è scagliato contro gli agenti intervenuti, tentando poi nuovamente di darsi alla fuga, questa volta a piedi. Ma anche il secondo tentativo di sfuggire alla polizia veniva neutralizzato dagli operatori con il supporto dei colleghi di un' altra Volante giunta sul posto.

Nel frattempo veniva recuperato anche l'involucro lanciato dall'auto: dentro c'era della sostanza stupefacente del tipo eroina. Durante la perquisizione personale addosso all'uomo venivano rinvenute ulteriori dosi di eroina, poi nel corso dei controlli all'interno della sua abitazione veniva scoperto materiale idoneo al confezionamento e allo spaccio della droga. L'arrestato è Marino Nicelli, nato a Terracina nel 1969, già noto alle Forze dell'Ordine. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall'autorità giudiziaria, il Nicelli è stato accompagnato a casa e ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di resistenza e lesioni personali nei confronti dei due agenti, i quali sono dovuti ricorre alle cure del pronto soccorso presentando entrambi ferite fortunatamente non gravi.

