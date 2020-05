Forza posto di blocco con 8 chili di droga: arrestato 28enne di Terracina

Ultimo aggiornamento: 08:04

Non appena ha notato il posto di controllo dei carabinieri lungo la Pontina, all'altezza della Migliara 53, mercoledì, invece di fermarsi all'alt dei militari, ha accelerato ed è fuggito via precipitosamente. Immediatamente è iniziato un inseguimento da parte dei carabinieri della stazione di Sabaudia. Il conducente, un 28enne di Terracina, ha cercato di disfarsi di sacchi e panetti lanciandoli dal finestrino della vettura. Gli uomini dell'Arma hanno compreso quindi le motivazioni della fuga. Dopo 2 chilometri, grazia anche al supporto di un'altra pattuglia intervenuta sul posto, l'uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.Da questo controllo è emerso che nell'auto il 28enne trasportava 50 panetti di amnesia, una nuova droga, del peso complessivo di 5 chili e 3 buste termo saldate contenenti infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 3 chili. Parte dello stupefacente è stato recuperato lungo la Pontina dai carabinieri intervenuti, coordinati dal maggiore Carlo Maria Segreto, comandante della Compagnia di Latina, che hanno dovuto ripercorrere il tratto effettuato durante l'inseguimento e raccogliere panetti e buste che erano stati lanciati dal finestrino. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato trasportato presso il carcere di Latina come disposto dall'autorità giudiziaria. Qualora fosse finito sul mercato della droga gli 8 chili di stupefacente sarebbero fruttati svariate migliaia di euro.