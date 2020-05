© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo ingente sequestro risale all’aprile del 2016 quando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia scovarono in casa di una donna, insospettabile, 113 chili tra hashish, cocaina e marijuana.Da lì si alzò il coperchio su come veniva gestito il traffico di droga in città: non più solo piazza dello spaccio, esattamente al centro tra la Capitale e il capoluogo pontino e il basso Lazio poi, ma ideale come sito di stoccaggio di enormi quantità di stupefacente. Qualche mese dopo, nel giugno del 2016, vennero sequestrati altri 15 chili di hashish, un chilo e mezzo di marijuana e 600 grammi di cocaina in un appartamento, in pieno centro, di un ragazzo altrettanto insospettabile. E poi nel settembre del 2016, la Polizia Stradale di Aprilia intercettò un grosso carico sulla Pontina: vennero recuperati altri 150 chili tra hashihs e marijuna e arrestate 7 persone. Bisognerà attende l’ottobre del 2017 per l’operazione “Miriade” con la quale i carabinieri riuscirono ad arrestare 10 spacciatori, volti noti del panorama della criminalità locale, e a sequestrare altra droga. Nello stesso anno un 26enne albanese, fermato a bordo di un’auto in via Fossignano, venne sorpreso con 45 chili di hashish e 150 mila euro in contanti. Finì in carcere. Nel dicembre del 2018 un’altra grande operazione: i carabinieri misero sotto scacco tre corrieri di droga, intercettati a bordo di due auto, una delle due faceva da “staffetta”, riuscendo a sequestrare ben 230 chili di hashish. Una partita di droga davvero grossa, che non ha precedenti.Diverse le operazioni antidroga anche nel 2019: i carabinieri del Reparto Territoriale a maggio di quell’anno arrestarono un 42enne del posto che aveva in casa 270 grammi di cocaina, 2,5 chili di hashish. Era incensurato, disoccupato e anche lui insospettabile. A giugno del 2019 un 22enne di Aprilia venne sorpreso con 15 chili tra hashish e marijuana, aveva anche 20 mila euro in contanti in casa. Era collegato ad un traffico di droga che portò fino in Ciociaria. Il 22 ottobre del 2019 arriva la notizia del sequestro di 33 chili di droga (anche in questo caso hashish e marijuana), i carabinieri arrestarono un 32enne del posto.Il 2020 è iniziato in bellezza con una prima operazione a gennaio: 39 chili di marijuana vengono intercettati in un’abitazione tra Aprilia e Velletri, 2 gli arresti. E poi il 21 aprile scorso i carabinieri, seguendo i movimenti sospetti sulla via Nettunense di un uomo che veniva spesso anche ad Aprilia, scovarono 34 chili di hashish nell’abitazione presa in affitto da un cittadino indiano poi finito in arresto. Anche lui insospettabile, anche lui probabilmente faceva “la retta” per qualcuno. Domenica scorsa, infine, il sequestro di cocaina più importante degli ultimi anni: ben 20 chili di droga scovati nel garage di un imprenditore apriliano.