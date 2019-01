Nuovo Politeama a Latina, iniziati i lavori: il 19 gennaio si inaugura il teatro tenda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziati i lavori per l'installazione del Nuovo Politeama a Latina, il Teatro tenda multifunzionale sarà inaugurato sabato 19 gennaio. Si tratta di uno spazio attrezzato per le rappresentazioni di spettacoli teatrali, musicali e per i momenti conviviali a disposizione di chi promuove la crescita culturale e sociale del territorio.Il teatro tenda multifunzionale occupa una vasta area a Borgo Piave, in direzione Borgo Podgora, proprio alle porte della città, al km.0,500 di Strada Acque Alte. Il taglio del nastro sabato 19 gennaio alle 20 con “Magazzino”, uno spettacolo per tutti, della Splatters Company diretta da Simone Finotti. La commedia brillante, testo inedito di Samantha Centra e Marilena Amodeo, è ambientata nel magazzino di Amazon la notte prima del black Friday. Nel mirino la frenesia degli acquisti online, i sogni dei più piccoli e la voglia di ritrovare quelle emozioni ormai assopite dall'abuso dei giochi elettronici. Giocattoli che si ribellano ai bambini e bambini che non sanno più cosa vogliono veramente. In scena oltre alla Splatters Company il corpo di ballo di Non Solo Danza.Gli organizzatori assicurano un vortice di risate e divertimento per tutti, preceduto da un’imperdibile pre-show a cura della direzione artistica del Nuovo Politeama. A cominciare dalle 20 uno spettacolo nello spettacolo: giocolieri, clown, bolle di sapone giganti e marionette, un gioco attivo per grandi e piccini e per chi vorrà cimentarsi nella giocoleria.Per saperne di piùwww.nuovopoliteama.itInfo e Biglietti 348 392 1689 – 360 555 100