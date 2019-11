Tassa rifiuti, a Latina aumento medio del 2,7%. Il confronto con gli altri capoluoghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Latina la Tari nel 2019 e' costata in media 335 euro, 9 euro in più rispetto all'anno precedente con un incremento del 2,7% . Un dato che colloca il capoluogo pontino sopra la media nazionale (300 euro) e regionale (325 euro). Lo rivela lo studio di Cittadinanza Attiva.I latinensi pagano molto di più di quanto pagano in Trentino Alto Adige (190 euro) ma anche molto meno dei campani (421 euro in media). Dalla ricerca emerge che «Catania è il capoluogo di provincia più costoso (504€ e un aumento del 15,9% rispetto al 2018), Potenza il più economico (121€ e un decremento del 13,7% rispetto al 2018)».«A livello di aree geografiche spiega l'indagine - , i rifiuti costano meno al Nord (in media 258 euro), segue il Centro (299 euro), infine il Sud, più costoso (351 euro).