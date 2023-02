Sabato 18 Febbraio 2023, 10:57

Con 348 iscrizioni il liceo Grassi di Latina si conferma l'istituto superiore preferito dagli studenti pontini. I dati, anche se ancora non definitivi perchè le famiglie possono scegliere di cambiare scuola presentando apposita domanda, sono stati forniti dall'Ufficio scolastico provinciale di Latina che ha raccolto le domande di iscrizione arrivate on line e poi quelle inviate direttamente alle scuola, c'era tempo infatti fino al 6 febbraio per presentare la domanda in modo cartaceo.

La prima cosa che si nota, guardando i numeri, è un generale abbassamento delle iscrizioni, ma si iniziano a sentire, ormai già da qualche anno e in tutta Italia non solo a Latina, gli effetti del calo demografico che sta incidendo notevolmente.

Il liceo Grassi dunque è il più richiesto in tutta la provincia e mantiene un trend costante di crescita considerando che lo scorso anno era in terza posizione dopo il Rosselli e il Meucci di Aprilia che anche quest'anno mantengono buoni numeri: 321 al Rosselli e 293 al Meucci, l'anno scorso erano stati 366 e 332 numeri che si ottengono grazie all'offerta formativa dei due plessi molto variegata e anche per la presenza, su un territorio così vasto, di sole due scuole superiori. Il Manzoni di Latina si conferma una delle scuole più apprezzate in provincia grazie anche ai diversi indirizzi che offre: 316 le iscrizioni quest'anno divise per i diversi indirizzi linguistico, scienze umane ed economico sociale e musicale dove si entra però dopo una selezione. Anche il Ramadù di Cisterna ottiene ottimi riscontri: 306 le iscrizioni presentate dalle famiglie, l'anno scorso erano state 294.

Cala il liceo Majorana di Latina che quest'anno registra 236 iscrizioni, l'anno scorso erano state 244, ma solo due anni fa superava le 300 richieste. La scuola di via Sezze comunque sta già pensando al futuro con aule più tecnologiche e multimediali e laboratori green che sicuramente saranno di appeal per il prossimo anno. In controtendenza nazionale, il liceo Classico Dante Alighieri di Latina mantiene lo stesso numero di iscritti rispetto all'anno scorso, per l'anno scolastico 23/24 sono 129 le nuove iscrizioni. Guardando ai licei negli altri comuni della provincia, il De Magistris di Sezze, che raccoglie però anche il tecnico, raggiunge 153 iscrizioni, il Pollione di Formia 259, il Da Vinci di Terracina 254, il De Libero di Fondi 199, l'Alberti di Castelforte 172, il Rossi di Priverno 168, il Fermi di Gaeta 149 e il Giulio Cesare di Sabaudia 136. Tornando a Latina, il liceo Artistico continua la sua crescita, quest'anno le iscrizioni sono state 143, così come i tecnici che tornano a essere preferiti da molti studenti: 209 gli iscritti al Marconi, 191 al Vittorio Veneto e 197 al Galilei Sani. Scendono invece drasticamente i professionali: 110 iscrizioni per il San Benedetto e 79 per l'Einaudi Mattei, scuole che invece offrono diversi e variegati indirizzi e che si stanno ancora più specializzando sulle nuove professioni con indirizzi all'avanguardia. Il Caboto di Gaeta conta 113 iscrizioni, 80 il Celletti di Formia, 104 al Bianchini di Terracina che vede però anche 125 iscrizioni al Filosi. Una curiosità: sull'isola di Ponza è stato attivato l'istituto tecnico commerciale che ha ricevuto 5 iscrizioni.