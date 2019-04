Suicidio a Latina, uno sportivo di 78 anni si è tolto la vita: tragedia per la famiglia e sgomento tra gli amici

Un uomo di 78 anni s'è tolto la vita oggi nei pressi di Latina. Vani i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118, chiamati dai familiari quando si sono accorti del gesto.



Nonostante l'età avanzata, era uno sportivo molto conosciuto in provincia per le sue innumerevoli partecipazioni a eventi: inoltre, negli ultimi decenni aveva iniziato a partecipare a grandi appuntamenti anche in giro per l'Italia - in particolare a maratone - dov'era apprezzato e riconosciuto.



La tragedia ha lasciato di stucco familiari, amici e persone che si allenavano insieme a lui.