Successo della latinense Fraiegari nella gara ciclistica "Born To Win" di Montecatini

di Sandro Paglia

Dopo l’esordio stagionale su strada in Toscana, la disciplina del "Born to Win" continua a far parlare di sé con la vittoria di Giorgia Fraiegari alla Montecatini Fixed Cup. Incurante delle curve molto strette, della pioggia e del fondo stradale bagnato, pedalando su bici senza freni e con un solo rapporto installato, la Fraiegari è riuscita ad avere la meglio su Letizia Galvani e Paola Panzeri superando brillantemente le varie batterie di qualificazione fino ad arrivare alla finale. Alla seconda gara in carriera nello scatto fisso, Giorgia Fraiegari (classe 1995 da Latina) è una ragazza che pratica la multidisciplina (strada e ciclocross) e in questa specialità ha trovato nuovi stimoli, la determinazione e la voglia di ben figurare.



Dopo l'arrivo la ragazza raggiante di gioia e felicità, ha dichiarato «Non ero al 100% come forma ma la gamba era discreta. Sono stata molto attenta con la pioggia e nel guidare in curva ma la motivazione c’era per regalare la prima vittoria dell’anno e in questa specialità alla mia nuova squadra del Born to Win». Insomma, questo nuovo sport multidisciplinare tra gara di ciclismo su strada e ciclocross, ha trovato una nuova stella in campo interregionale e chissà che le prossime grae non possano concludersi magari con una vittoria per il titolo italiano

Marted├Č 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA