Sub si ferisce gravemente con la fiocina al Lido di Latina, trasferito in ospedale

Un sub di 42 anni è rimasto gravemente ferito al Lido di Latina per essersi arpionato con la fiocina che probabilmente stava caricando per una immersione di pesca. L'episodio è avvenuto nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato e i soccorsi sono stati prestati da personale dell'Ares 118. La fiocina ha raggiunto l'uomo all'altezza dell'inguine e le sue condizioni sono particolarmente gravi.

E' stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

