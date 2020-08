Spettacolare avvistamento di delfini al largo di Sperlonga

Nuotano allegri tra i flutti blu del litorale pontino. Si moltiplicano gli avvistamenti di delfini lungo le coste della provincia di Latina. A testimonianza del fatto che il mare è pulito ed ospitale. E c’è chi si è appassionato a questi splendidi esemplari ed ogni volta che esce in barca spera di incontrarli. Se si è particolarmente fortunati ci si può anche imbattere in qualche loro suggestiva evoluzione.

Come è accaduto ben due volte a Sebastiano Cudicio che, nelle settimane scorse, ha immortalato un gruppo di delfini nelle acque di Sabaudia e due giorni fa ha visto spuntare dall’acqua l’inconfondibile sagoma di questi splendidi mammiferi al largo di Sperlonga . In particolare a ridosso della sua imbarcazione ha notato un banco di delfini adulti e tra loro c’era anche qualche cucciolo. Ovviamente non ha resistito alla tentazione di fotografarli e bloccare in formato digitale quei momenti di meraviglia.

Ultimo aggiornamento: 19:29

