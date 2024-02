Spari in via Lombardia, esplosi diversi colpi di pistola ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpi di pistola questa mattina in via Lombardia ad Aprilia. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona poco prima delle 11. A distanza di tre settimane dall'ultimo atto intimidatorio, si torna a sparare in pieno centro ad Aprilia. Ancora una volta teatro dell'episodio criminale è la centralissima via Lombardia, traversa di via dei Lauri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.