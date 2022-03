Lunedì 28 Marzo 2022, 23:16

La richiesta dell’affitto sarebbe la ragione alla base di una serie di colpi di pistola esplosi da un 31enne nei confronti dei proprietari di casa. Quanto avvenuto ieri sera a Scauri alta, a pochi metri dalla Chiesa dell’Immacolata, lo stanno ricostruendo i carabinieri della stazione di Scauri e della Compagnia di Formia, intervenuti in Via San Pietro Apostolo dopo la denuncia Presentata da tre fratelli.

Il rumore degli spari in sequenza aveva allarmato tutta la zona al confine tra Formia e Minturno, non lontano dalle spiagge di Scauri. Sul posto si sono precipitati sia i carabinieri sia i sanitari del 118 temendo di trovare delle persone ferite. Poi, una volta lì hanno chiarito che la sparatoria c’era stata ma fortunatamente nessuno era rimasto ferito dai proiettili.

Si è capito che i tre fratelli che si erano recati presso la loro abitazione data in locazione erano stati accolti a pistolettate. Secondo la loro testimonianza, poco prima delle ore 21 si sono recati sul posto e hanno suonato il campanello. L’uomo, che si trova agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, non ha risposto. I tre fratelli hanno insistito e a quel punto l’affittuario ha risposto da dietro la porta. Ne è nata una discussione e l’uomo ha minacciato i tre: «Guardate che sparo». E così è avvenuto. I tre quando l’uomo ha aperto la porta, alla vista dell’arma sono fuggiti. L’affittuario ha sparato almeno cinque colpi, alcuni dei quali hanno raggiunto l’autovettura Fiat Multipla, ma per fortuna i tre sono riusciti a fuggire restando illesi.I tre si sono subito recati presso la stazione dei carabinieri di Scauri a denunciare l’accaduto. Hanno spiegato che si erano recati alla loro abitazione perché il 31enne non pagava l’affitto da diversi mesi. Gli uomini dell’Arma, diretti dal Maggiore Michele Pascale, si sono recati sul posto con più gazzelle. Sul posto anche una volante del commissariato di polizia di Formia, allertata da alcuni residenti. Il 31enne è stato prelevato e portato presso la caserma per le formalità di rito, dove in seguito è scattato l’arresto.