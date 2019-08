Sorvola con il drone la base Nato: uomo denunciato dai Carabinieri a Gaeta

Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri della tenenza di Gaeta per aver sorvolato, con il proprio drone, la base Nato che si trova in città. Il drone è stato sequestrato, insieme ad alcuni documenti. L'uomo deve rispondere di violazioni al codice della navigazione per il sorvolo su un'area vietata.



A quanto sembra l'uomo voleva semplicemente fare un "esperimento", una sorta di scherzo, ma è immediatamente scattato il sistema di sicurezza e i militari lo hanno rintracciato e denunciato.



A Gaeta da oltre 50 anni ha sede la base Nato guidata dal comandante della VI flotta della Marina statunitense. © RIPRODUZIONE RISERVATA