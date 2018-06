Sonnino, scomparso da un mese un uomo di 46 anni. Appello a Chi l'ha visto?

Non si hanno sue notizie dal 3 maggio scorso. Augusto Mattei, 46 anni, è scomparso da Sonnino dove viveva insieme con suo padre. Quel giovedì, intorno alle 19 è uscito di casa e non ha più fatto ritorno. L’uomo sta attraversando un momento difficile e potrebbe avere bisogno di aiuto. Deve assumere farmaci per la sua terapia quotidiana. Ha con sé il cellulare, che però risulta spento. I familiari si sono rivolto alla trasmissione tv Chi l'ha visto? nella speranza che qualcuno abbia sue notizie e possa aiutare a ritrovarlo.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



