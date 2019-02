Sonnino, piromani in azione sulla montagna: a fuoco le "Camminate"

All'ora del tramonto i piromani hanno dato inizio alla stagione dei fuochi. E' il primo rilevante incendio dell'anno quello divampato oggi pomeriggio sulla montagna tra Sonnino e Roccasecca dei Volsci. Ettari di macchia mediterranea stanno andando in fumo nella località delle "Camminate". L'incendio alimentato dal vento di tramontana è visibile in tutta la vallata. Le fiamme stanno mettendo in pericolo anche i sottostanti oliveti coltura importantissima dedicata per l'itrana Dop. Sul luogo, sebbene sia impervio e di alta montagna, sta giungendo il personale della Protezione civile dei due comuni limitrofi. © RIPRODUZIONE RISERVATA