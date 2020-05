Incidente mortale a Fondi: anziano investito sul ciglio della strada

A soli quattro giorni dall'avvio della Fase 2, che ha restituito alle strade pontine traffico e smog, ripartono anche gli incidenti mortali.

Il primo in provincia dopo tanto tempo è avvenuto a Fondi, in via Cappelalto, traversa di via Appia latro Itri.

La dinamica dell'investimento è al vaglio degli agenti di polizia e della scientifica.



Un anziano stava raccogliendo la cicoria a bordo strada, chino sul ciglio della carreggiata, quando un'auto l'ha travolto e ucciso. L'incidente attorno alle 7:30 di questa mattina.

Per il pensionato, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il conducente che avrebbe visto l'uomo, seminascosto tra le radure, solo all'ultimo istante. © RIPRODUZIONE RISERVATA