Sezze, festa grande per i 2400 anni dalla fondazione

di Alessandro Mattei

Una città in festa per in occasione dei 2400 anni dalla fondazione dell’antica Setia. Il Comune di Sezze e l’Associazione della Passione di Cristo, con il contributo della Regione Lazio, promuovono un grande evento per domenica 30 settembre. Nelle vie del centro storico si svolgeranno diverse iniziative a carattere culturale, con la collaborazione di varie associazioni locali. La sera è prevista una rievocazione, in costumi d’epoca, dei personaggi salienti della storia di Sezze e la jrappresentazione di una parte della celebre Passione di Cristo. Non mancheranno premiazioni e brindisi in piazza, con il taglio della grande torta realizzata dagli studenti dell’istituto alberghiero di Sezze ed i fuochi d’artificio. “Abbiamo voluto festeggiare i 2400 anni dalla nascita del nostro paese con una intera giornata dedicata alla promozione del suo patrimonio culturale, artistico, architettonico e ad alcuni talenti e professionalità che in questi anni hanno caratterizzato la vita sociale del paese”, afferma il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo.

Il clou delle iniziative è previsto nella serata quando nelle vie del centro storico ci sarà una rievocazione in costume di alcuni momenti storici, a cura dell’Associazione della Passione di Cristo che metterà in scena anche i quadri della Rappresentazione del venerdì santo.



Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA