Sequestrate due case Ater ad Aprilia, abusivi denunciati. Altri 7 devono lasciare appartamenti entro un mese

Gli agenti della squadra Informativa del commissariato di Polizia di Cisterna hanno sequestrato due immobili di proprietà dell’Ater all'interno di un palazzo al civico 4 di via Londra ad Aprilia.I provvedimenti cautelari reali sono stati emessi dal gip di Latina al termine delle indagini condotte dal Commissariato che hanno acclarato l’occupazione abusiva degli appartamenti da parte di soggetti non assegnatari, questi ultimi sono stati indagati.«I provvedimenti - spiegano dalla Questura - sono stati adottati per evitare la commissione di ulteriori reati mediante la libera disponibilità degli appartamenti. Due immobili sono stati contestualmente restituiti all’ente proprietario, per altri sette casi si è provveduto a notificare agli interessati il rilascio, entro 30 giorni, degli appartamenti, che successivamente potranno essere assegnati ai legittimi richiedenti».